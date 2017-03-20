Kyodo: Министр обороны Японии выразила протест против размещения войск на Курилах

Министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля–корабль». Она заявила об этом на двусторонней встрече в Токио с министром обороны России Сергеем Шойгу , сообщает Kyodo.

В конце февраля Минобороны России заявило о планах разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году. Глава Минобороны подчеркнул, что «ведется активная работа по защите Курил».

Сегодня пройдет встреча в формате «2+2» между министрами иностранных дел и обороны России и Японии, которая станет первой с 2013 года. Формат был заморожен из-за событий в Крыму. Основное внимание будет уделено обсуждению «новой архитектуры безопасности и сотрудничества» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Предстоит и «непростой разговор» о том, зачем Москва решила модернизировать размещенные на Курилах вооружения.