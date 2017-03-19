Появилось видео массового ДТП на Кутузовском проспекте

В Интернете опубликованы кадры аварии с участием четырех автомобилей, которая произошла накануне вечером на Кутузовском проспекте столицы напротив дома 13 по Славянскому бульвару.

На записи видно, как автомобиль ВАЗ вышел из-под контроля, в результате чего выскочил на полосу встречного движения, где врезался в несколько машин. Среди них Chevrolet, Toyota и Daewoo.

Ранее сообщалось минимум о трех пострадавших, среди которых один ребенок. Обстоятельства произошедшего выясняются.