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Фуркад выиграл масс-старт в Норвегии с нарушением правил
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на последнем этапе Кубка мира в Норвегии. Второе место в гонке занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, третьим стал австриец Симон Эдер.
Эксперты сразу же заявили, что к Фуркаду могут применить санкции, поскольку он вышел на масс-старт без патронов в обоймах. Ошибку исправил тренер, передав подопечному заряженные обоймы. Однако, согласно правилам, сделать это должен был судья.
Теперь Фуркад может понести наказание, сообщает «Российская газета».
Француз уже признал ошибку, и сказал, что испытывает из-за нее неприятные эмоции.
«Мне стыдно. Я не совершал такую ошибку с тех пор, когда мне было 15. Не знаю, как это случилось. Пришел на первую стрельбу, взял первую обойму – она пустая. Взял вторую – тоже пустая, понял, что проверять остальные нет смысла. Тем не менее, я горжусь этой победой», - передает слова Фуркада "Матч ТВ".
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