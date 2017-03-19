Фуркад выиграл масс-старт в Норвегии с нарушением правил

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл масс-старт на последнем этапе Кубка мира в Норвегии. Второе место в гонке занял латвийский биатлонист Андрей Расторгуев , третьим стал австриец Симон Эдер

Эксперты сразу же заявили, что к Фуркаду могут применить санкции, поскольку он вышел на масс-старт без патронов в обоймах. Ошибку исправил тренер, передав подопечному заряженные обоймы. Однако, согласно правилам, сделать это должен был судья.

Француз уже признал ошибку, и сказал, что испытывает из-за нее неприятные эмоции.