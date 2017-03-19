Песков назвал способ улучшить отношения с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда восстановятся отношения России и Украины, и объяснил, почему Путин не поехал на юбилей воссоединения Крыма с РФ.

В интервью РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что невозможно дать прогноз, когда восстановятся дружеские отношения между двумя странами. При этом отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России, с обеих сторон много смешанных семей, родственных отношений.

«Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите, и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет, и я надеюсь, не будет», - сказал пресс-секретарь.

Песков полагает, что эмоциональный накал и идеологическое одурманивание мешает украинцам спокойно посмотреть на произошедшее.

Он также пояснил, почему Владимир Путин не посетил праздничные мероприятия в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. По его словам, президент не смог поехать в Крым, но это не означает, что этот день изменил для него значение.

«Как и для всех нас это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более, что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему. Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением. Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане... Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день - это абсолютно однозначно», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что события, которые последовали за воссоединением Крыма с Россией, принесли много трудностей для экономики, но цена за этот исторический поворот вполне посильна - ведь это спасение и воссоединение народа со своей страной.