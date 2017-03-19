Песков рассказал о важности присоединения Крыма для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что день воссоединения Крыма с Россией является особенным и важным для президента Владимира Путина в эмоциональном плане, несмотря на то, что он не участвовал в этом году в праздничных мероприятиях, передает РБК.

"Путин действительно не смог поехать в Крым, да и вряд ли, наверное, нужно ожидать от Путина каждый год поездок в Крым, вы знаете, он там бывает достаточно регулярно. То, что он не присутствует на том или ином праздничном мероприятии, вовсе не означает, что для него этот день как-то меняет свое значение", - заявил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что не знает, как президент отметил этот день.

"Как и для всех нас это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более, что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему. Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением. Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане... Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день — это абсолютно однозначно", — заверил Песков.

Ранее Песков назвал "весьма посильной" цену присоединения Крыма.