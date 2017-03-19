Головкин победил американца Джейкобса

Казахстанец Геннадий Головкин сохранил свой чемпионский титул в среднем весе после победы над американцем Даниэлем Джейкобсом. Матч состоялся в эту субботу, в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт WBA . Судьи единогласно отдали победу Головкину. Двое присудили ему победу по очкам 115-112, еще один посчитал, что казахстанец выиграл с минимальным отрывом - 114-113.

Таким образом, 34-летний Головкин защитил сразу три титула чемпиона - в весовой категории до 72,6 кг – по версии WBA, WBC и IBF. Спортсмен остается непобежденным. У него 37 побед, 33 из них нокаутом.

У 30-летнего Джейкобса - 32 победы (29 - нокаутом) и два поражения. Американец был претендентом на титул WBA.

За бой Головкин получит 2,5 млн долларов, Джейкобс - 1,75 млн долларов.