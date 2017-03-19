Самая тучная женщина планеты сбросила 140 кг

Самая полная женщина планеты, вес которой до недавнего времени составлял 500 кг, смогла за пять недель сбросить 140 кг. Египтянка Иман Ахмад Абдулати проходит лечение в индийской клинике, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Врачи рассчитывают, что к концу года ей удастся уменьшить вес до 300 кг. Женщина находится в клинике с 11 февраля. Перевозка женщины в Индию была очень непростой: в Египте ее готовили к перелету врачи. В Мумбаи она прилетела на грузовом самолете спецрейсом авиакомпании EgyptАir. В палату клиники ее пришлось поднимать с помощью автокрана.

Около месяца женщина соблюдала специальную диету и прошла курс физиотерапии, сбросив более 100 кг. 7 марта пациентке сделали операцию по лапароскопической резекции желудка, она подразумевает удаление значительной части желудка.

По словам врачей, сейчас она получает гипонатриевое протеиновое жидкое питание на соевом молоке. Ее ежедневный рацион предполагает около 1800 калорий, рассказал ее врач Муффазал Лакдавала.

Ожирение – не единственная проблема женщины. У 36-летней египтянки болезнь гланд, а также элефантиаз (слоновость), при котором нижние конечности чрезмерно утолщены. У женщины также диабет, гипертония, бессонница, она перенесла инсульт. Тем не менее врачи надеются, что смогут ей помочь.