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В Минфине Украины подсчитали потери из-за блокады Донбасса
Минфин Украины подсчитал, что потеря 40 предприятий, находящихся на территории республик Донбасса, обойдётся бюджету в 2 млрд гривен налоговых поступлений. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские медиа.
При этом в Донбассе считают, что сумма занижена. Так, глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина уже потеряла из-за блокады более 3 млрд долларов.
В свою очередь украинские эксперты оценили негативное влияние блокады в 1,3% ВВП.
Напомним, 16 марта власти Украины прекратили транспортное сообщение с Донбассом.
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