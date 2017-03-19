Информатор WADA Дмитриев скрывается от военкомата за рубежом

Информатор WADA легкоатлет Андрей Дмитриев , ставший главным героем последнего фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте, покинул страну из соображений безопасности. По словам спортсмена, сразу после выхода картины к нему пришли из военкомата.

«Нужно было, чтобы я сбежал»

Главный герой последней части фильма Хайо Зеппельта о допинге в российской лёгкой атлетике Андрей Дмитриев изначально не собирался уезжать из России. Бегун, чьи результаты, впрочем, не были блестящими, отмечал, что не боится мести со стороны властей или спортивного руководства. Молодой человек говорил о желании изменить отечественную лёгкую атлетику в лучшую сторону. Однако спустя пару месяцев после выхода фильма на немецком телеканале ARD Дмитриев заявил, что ему пришлось бежать из страны.

«Я не жалею о том, что сказал. Необходимо было выступить против допинговой культуры в России. Но увидев, что получилось со мной, я понял, что лучше уехать. На данный момент я чувствую себя в безопасности. Нужно было, чтобы я сбежал», — рассказал россиянин в интервью ARD.

Легкоатлет рассказал, что побудило его покинуть родину — после выхода фильма к нему неожиданно пришли из военкомата.

«После интервью ко мне пришли из военкомата. Мне сейчас 27, они не вспоминали обо мне с 18 лет. Я уверен, это не совпадение. Они заставили меня подписать документ, чтобы отчитаться 27 февраля в военкомате. У меня не было выбора. Отправиться в тюрьму было бы бесцельным героизмом, который никому не нужен», — поделился спортсмен.

В России отъезд Дмитриева в основном остался незамеченным. Так, вице-премьер Виталий Мутко был удивлён бегством легкоатлета и отметил, что тот занял выгодную позицию, заявив о якобы поступивших ему угрозах. По его словам, все вопросы, касающиеся антидопинговой политики, следует решать в правовом ключе.

Во Всероссийский федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) решение Дмитриева уехать также не поняли. Кстати, федерация ранее обещала не чинить препятствий на пути выступлений бегуна.

«Я не знаю, почему он покинул Россию. Буквально в пятницу я встречался с ответственным комитетом, который ведёт расследование. Дмитриев давал показания, и ни о каких предпосылках угроз не говорил. В любом случае это не дело ВФЛА. Даже после его заявлений мы его поддержали, не став отстранять. Главное, чтобы он продолжал тренироваться, выполнять нормативы. А о том, что сейчас происходит, мне трудно говорить», — приводит ТАСС слова исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина

«Гарантировать безопасность невозможно»

Куда именно направился Дмитриев, никто не знает. Непонятно и как сложится дальнейшая судьба легкоатлета. Если другим информаторам WADA — супругам Степановым и Григорию Родченову — в США обеспечили безопасность, место работы и проживания, то опальный бегун всего этого может не получить, так как не представляет для Всемирного антидопингового агентства особой ценности. Кроме того, в WADA недавно заявили, что не могут гарантировать безопасность своим информаторам.

«Гарантировать физическую безопасность невозможно. Если человек захотел нанести вам вред, то может пройти и десять лет, прежде чем он достигнет своей цели. Так что не верьте, если кто-нибудь пообещает гарантию вашей безопасности, моя задача — обеспечить конфиденциальность», — объяснил директор департамента разведки и исследований WADA Гюнтер Янгер.

Впрочем, США для Дмитриева — страна не чужая. В 2009-м он отправился в Соединённые Штаты как член юношеской сборной России и пять лет учился в Военном колледже Вирджинии.

«В российской лёгкой атлетике ничего не изменилось»

Напомним, что в последней части фильма телеканала ARD о допинге в российской лёгкой атлетике, вышедшем в свет в конце января, Дмитриев рассказал, что проблемы с запрещёнными препаратами в отечественном спорте до сих пор существуют.

«С позиции атлета, который близок к национальной команде, — а я знаю много членов сборной, — я могу сказать, что ничего особо не изменилось. Я вижу, что тренеры, которые абсолютно точно имели дело с допингом, продолжают работать. И спортсмены, от которых я знаю, что они употребляли допинг, продолжают работать с этими тренерами. Некоторые из них по-прежнему в сборной. Принимают ли они дальше допинг, сказать не могу, но с этой точки зрения ничего не изменилось», — рассказывал Дмитриев.

Также бегун поведал, что некоторые тренеры, отстранённые от работы за использование допинга, до сих пор занимаются со спортсменами. В фильме ARD не стали приводить все названные Дмитриевым фамилии.

«Думаю, в стайерских дисциплинах худшие тренеры — это Сергей Епишин , […] и, наверное, […]. И это не только моё мнение. Когда я говорю со своими друзьями легкоатлетами, каждый из них по крайней мере называет три эти фамилии. Эти тренеры абсолютно точно работают с допингом. По-другому они никак не могут. Специалисты очень влиятельные. Не буду говорить, имеется ли между ними сговор, но каждый отдельно работает с допингом. Они могут принимать решения, могут повлиять на то, что происходит в сборной. Спортсмены Епишина и […] уже выигрывали медали на чемпионатах Европы. Тренеры […] участвовали и в Олимпийских играх», — сообщил Дмитриев.

После выхода картины комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи пообещал рассмотреть представленные в ней данные. А упомянутый в фильме тренер Епишин заявил, что всё сказанное о нём Дмитриевым — ложь.

В ответ некоторые обвинили самого бегуна-информатора в получении денег за участие в съёмках, но он утверждал, что дал интервью абсолютно бескорыстно, получив средства лишь на билет до Казахстана, где и состоялась беседа с Зеппельтом. По словам Дмитриева, своими действиями он просто хотел пролить свет на сложившуюся в российской лёгкой атлетике ситуацию и помочь ей очиститься.