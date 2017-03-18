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На теле найденного мертвым экс-менеджера "Роскосмоса" обнаружены ножевые ранения
На теле найденного мертвым бывшего исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова обнаружены ножевые ранения, сообщает РИА «Новости».
«На теле мужчины в области грудной клетки ножевые ранения», — сказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Она также заявила, что Следственный комитет России проводит проверку по факту смерти сотрудника «Роскосмоса», устанавливаются обстоятельства случившегося.
Евдокимов был найден мертвым в камере московского следственного изолятора №5. При этом источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что Евдокимов покончил с собой. В изоляторе началась проверка.
Исполнительного директора Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимира Евдокимова обвиняли в мошенничестве на 200 млн рублей с имуществом самолетостроительной корпорации МиГ. Ему грозило до 10 лет заключения. Топ-менеджер вину не признал.
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