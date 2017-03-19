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Израиль пригрозил уничтожать комплексы ПВО Сирии
Тель-Авив пригрозил уничтожить батареи ПВО Сирии, если они снова атакуют израильские самолеты, передает израильская государственная телерадиокомпания IBA.
В Израиле говорят, что их ВВС атаковали колонну движения «Хезболлах» на территории Сирии в ночь на пятницу. После этого самолеты были обстреляны с земли сирийской ПВО. В свою очередь сирийские военные заявили, что им удалось сбить один из истребителей, однако Тель-Авив опроверг эту информацию.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман также заявил, что у его страны нет причин вмешиваться в происходящее в Сирии, однако главной проблемой для израильтян остается перевозка оружия из Сирии в Ливан. Поэтому Израиль будет проводить подобные операции всякий раз, когда разведка получит данные о трансфере оружия.
Бойцы ливанского движения «Хезболлах» воюют в Сирии на стороне Башара Асада.
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