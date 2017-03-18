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Бузова устроила скандал в день рождения Тарасова
Телеведущая Ольга Бузова продолжает воевать со своим бывшим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Накануне в одном из столичных ресторанов спортсмен отмечал свое 30-летие в обществе новой спутницы Анастасии Костенко и близких, сообщает Life.
Вечер перестаёт быть томным...еду на день рождения ❤💋 #ждименяяскоробуду
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Тарасову, помимо других подарков, подарили выступление певицы Ханны, во время которого она взяла за руку новую подругу футболиста.
Это не оставило равнодушной Ольгу Бузову, которая написала певице гневный комментарий в Instagram.
«Фу! Какая ты оказалась продажная! Не дай Бог тебе быть на моем месте. Держать за руку за бабки ростовскую шал*ву, которая увела мужа из семьи. На этом месте можешь быть и ты. Молодость не вечна. Бумеранг Аня. Бьет вдвойне. Позор тебе. Я думала ты другая!» — написала Бузова.
Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.
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