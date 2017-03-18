Бузова устроила скандал в день рождения Тарасова

Вечер перестаёт быть томным...еду на день рождения ❤💋 #ждименяяскоробуду Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 18 2017 в 10:32 PDT

Тарасову, помимо других подарков, подарили выступление певицы Ханны, во время которого она взяла за руку новую подругу футболиста.

Это не оставило равнодушной Ольгу Бузову, которая написала певице гневный комментарий в Instagram.

«Фу! Какая ты оказалась продажная! Не дай Бог тебе быть на моем месте. Держать за руку за бабки ростовскую шал*ву, которая увела мужа из семьи. На этом месте можешь быть и ты. Молодость не вечна. Бумеранг Аня. Бьет вдвойне. Позор тебе. Я думала ты другая!» — написала Бузова.

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года. В качестве причин разрыва назывались измены футболиста, проблемы со здоровьем у Бузовой и то, что она слишком много времени уделяла работе.