Джигурда пропал в ДНР

Представители актера Никиты Джигурды заявили, что он уехал в ДНР и не выходит на связь уже третий день. Об этом сообщает Life

«Не поднимает телефон. Что с ним произошло, мы не знаем, но как раз три дня назад он поехал в ДНР», - рассказала изданию адвокат Антонина Саврасова-Абрамова. По ее словам, сегодня, 17 марта, актер не явился на судебное заседание по его разводу с фигуристкой Мариной Анисиной

Заседание проходило в Красногорском городском суде Подмосковья. Так как Джигурда не пришел, суд признал их с Анисиной развод законным.

По данным Life, телефон актера работает, но он не поднимает трубку и не отвечает на сообщения.

Последний пост в Instagram Джигурды был опубликован 11 часов назад. Актер написал , что «у него подписан контракт на роль Луки Мудищева», поэтому он, «не желая порочить» Анисину, «дарит ей свободный полет».

Джигурда 9 марта получил паспорт ДНР. Затем он заявил, что его кандидатуру одобрили для участия в «Евровидении» от республики, однако эта информация не подтвердилась. 14 марта глава ДНР Александр Захарченко лишил Джигурду паспорта, пояснив, что документ был выдан по ошибке.

По словам Джигурды, паспорт у него отобрали из-за его политической позиции. Он рассказал, что предложил переименовать ДНР в ДНРУ – Донецкую народную республику Украины. Также он призывал руководство республики «делать акцент на том, что ДНР – это часть Украины». «Мне ответили на высочайшем уровне РЕСПУБЛИКИ, что ОНИ не УКРАИНА, а часть НОВОРОССИИ», - рассказал актер, добавив, что предложил провести референдум по этому вопросу (орфография и пунктуация автора сохранены).