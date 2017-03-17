Скандальный развод Джигурды и Анисиной принял неожиданный поворот

Марина Анисина сделала официальное заявление: она отменила развод с Никитой Джигурдой . Более того, фигуристка встала на защиту своего супруга, обвинив в случившемся скандале злопыхателей, оклеветавших шоумена. Марина уверена, что видео с изменой Джигурды и его предполагаемая наркотическая зависимость были навязаны недоброжелателями, желавшими опозорить её супруга.

«Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!» — рассказала Анисина.

Джигурда в свойственной ему манере тоже прокомментировал решение жены, правда, уточнив, что всё же дает Марине полную свободу. «Я боготворЯ МарИ и не желая Её порочить, дарю любимой ДЕВЕ — свободный ПОЛЁТ... (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)» — написал шоумен в социальных сетях.

Поклонники пары новость об отмене развода приняли в штыки. Фанаты обрушились на фигуристку и её мужа с критикой и обвинениями в использовании пиара. «Как же после этого верить телевизору? Врут начиная с информационных программ и заканчивая «сопливыми передачами». Ради денег Браташ замутили весь этот цирк...», «Фальшивые оба. Однозначно стоят друг друга», «Не может быть! Марина! Скажите, что пошутили! Не могу поверить, что можно простить его после всего, что было!» — пишут Марине.