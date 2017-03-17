22-летняя любовница готова родить Дмитрию Тарасову ребенка

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на днях перестали скрывать свои отношения. Влюбленные уже без стеснения общаются в социальных сетях, где в онлайн трансляциях назначают друг другу свидания. Их отношения развиваются более чем стремительно. Футболист и модель уже давно живут вместе в квартире Тарасова и заканчивают ремонт в его загородном доме. Дмитрий не скупится на подарки и одаривает любимую дорогими презентами. Так, на 8 марта Костенко получила в подарок сумку Chanel

А на днях Анастасия призналась в интервью, что готова к рождению ребенка. «Человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей, родить ребенка. Могу сказать, что я к этому уже готова!» — откровенно заявила модель. Кроме этого, Костенко рассказала, чем её смог покорить Тарасов. В мужчинах, по словам Анастасии, она ценит больше всего силу, ум, твердый характер и доброту. Модель уверена: эти качества присуще только настоящим мужчинам.

Несмотря на то, что многие считают Костенко виновницей развода Тарасова с Ольгой Бузовой , она сама относится к институту семьи очень серьезно. «Для меня главной была и будет семья.Основа жизни — это любовь, но ее можно запросто потерять в погоне за карьерой. Люди постоянно то взлетают, то падают, и важно, чтобы рядом было надежное и любящее плечо», — рассказала Костенко Woman.ru.

К слову, пока Тарасов с новой избранницей наслаждается идиллией, его бывшая жена крайне тяжело переживает развод.