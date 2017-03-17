Песков объяснил отсутствие Медведева на заседании в Совете безопасности

"Это связано с его графиком рабочим. Он не каждый раз принимает участие", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в связи с чем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не присутствовал на заседании Совбеза.

Песков при этом добавил, что не может сказать, связано ли это отсутствие Медведева с его здоровьем. "Я просто не располагаю такой информацией, — сказал Песков. — Я думаю, что Наталья Тимакова (пресс-секретарь Медведева — ред.) вам даст всю необходимую информацию, если вы спросите у нее".