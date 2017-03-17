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Песков объяснил отсутствие Медведева на заседании в Совете безопасности
Отсутствие премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на заседании с постоянными членами Совета безопасности в пятницу связано с его рабочим графиком – глава правительства не каждый раз принимает участие в этих заседаниях, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это связано с его графиком рабочим. Он не каждый раз принимает участие", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, в связи с чем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не присутствовал на заседании Совбеза.
Песков при этом добавил, что не может сказать, связано ли это отсутствие Медведева с его здоровьем. "Я просто не располагаю такой информацией, — сказал Песков. — Я думаю, что Наталья Тимакова (пресс-секретарь Медведева — ред.) вам даст всю необходимую информацию, если вы спросите у нее".
Во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом: "не уберегли", отметил президент. У Медведева на вторник был запланирован ряд мероприятий, в том числе, встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.
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