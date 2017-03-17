Уродство - это ты: украинцы ответили Билозир за оскорбление россиянки Самойловой

"Уродство — это ты, причем и внешне, и внутри", - написал украинский журналист и популярный блогер Денис Гороховский

"Больше всего в заявлении Билозир восхищает, что она легко назвала "уродством" девочку-инвалида сразу после пламенного спича о том, какие мы духовно богатые и сильные. Умеют", — написал другой украинский комментатор.

Сама Билозир заявила, что ее "неправильно поняли", хотя ее реплика звучит довольно недвусмысленно. Кроме того, она видит в этой ситуации "руку Кремля", которая якобы ведет "информационную войну против Украины".

Напомним, ранее в эфире канала "112 Украина" народная артистка Украины, депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко и бывший министр культуры назвала представительницу России на "Евровидении" Юлию Самойлову "уродом".

"Мне кажется, что Украина — цивилизованная, демократическая страна, мы духовно богаты и искусство политизировать не станем. И если такое уродство со стороны России они пытаются отправить на Украину, то извините уж, мы не можем категорически вставать на какие-либо позиции", - заявила она.