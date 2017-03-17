СМИ сообщили о грядущем росте комиссии за снятие наличных в России

Платежная система Visa с середины февраля разрешила банкам, владеющим банкоматами, брать комиссию с клиентов за снятие наличных. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех банкиров.

Ранее правила платежных систем это запрещали, и комиссия всегда устанавливалась банком, который выпустил карту.

Собеседники издания пояснили, что банки смогут взимать комиссию, только если другие платежные системы изменят свои правила, как и Visa.

По данным «Ведомостей», в ближайшее время свои тарифы может пересмотреть и Mastercard. При этом представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не собирается менять правила, запрещающие вводить дополнительные сборы с владельцев карт.

Обычно выпускающий кредитку банк самостоятельно рассчитывался с банком, которому принадлежит банкомат. Платежные системы устанавливали размер межбанковской комиссии: у Visa он составляет 0,45 процента от суммы транзакции + 3 рубля, у Mastercard – 0,5 процента, у «Мира» – 0,45 процента.

Как отмечают «Ведомости», новые правила Visa позволят сохранить межбанковскую комиссию 0,45 процента + 3 рубля либо снизить ее до 0,25 процента, добавив комиссию с клиента. Размер этой комиссии не указан: в правилах сказано лишь, что она «фиксированная» и Visa ее может ограничить.