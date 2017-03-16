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После нападения на школу во Франции объявлена террористическая тревога
Правительство Франции запустило оповещение о террористической угрозе, передает The Local.
Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.
Это произошло после того, как в городе Грас неизвестный открыл стрельбу в школе.
Уточняется, что в Грасе закрыты все школы.
Ранее сообщалось, в школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек получили ранения.
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