В США рассекретили несколько сотен записей ядерных испытаний

Правительство США рассекретило 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия. Видеозаписи доступны на YouTube-канале Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса . Как пишет Business Insider http://www.businessinsider.com/new-nuclear-explosion-youtube-videos-llnl-2017-3 , физик Грег Сприггс из этой лаборатории совместно c коллегами собрал сотни рассекреченных фильмов, снятых в 1945-1962 годах. Около 60 записей было разрешено опубликовать на YouTube.

На протяжении 50 лет пленки с записями более 200 ядерных испытаний находились в хранилищах. Их было решено оцифровать для того, чтобы люди лучше могли понять последствия ядерных взрывов.

К настоящему времени в распоряжении специалистов имеется около 6,5 тысячи роликов, из которых оцифрованы около 4,2 тысячи. Среди них есть цветные и черно-белые записи. Большая часть роликов демонстрируют испытания в атмосфере.

Ядерные испытания в США проводились сериями в рамках различных операций, которым присваивались кодовые названия. Среди опубликованных лабораторией записей - операции Dominic, Castle, Hardtack и Teapot. Операция Dominic проводилась американцами в 1962 году в качестве ответа на возобновление ядерных испытаний в СССР.