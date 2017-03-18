Чешская биатлонистка Коукалова отказалась пожать руку главе IBU

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова , выигравшая малый Хрустальный глобус в спринте на этапе Кубке мира в норвежском Холменколене, отказалась пожать руку президенту Международного союза биатлонистов (IBU) Андерсу Бессебергу во время церемонии награждения.

В интервью изданию Isport она рассказал, что была настроена решительно.

«Я это сделала специально. В чем причина моего решения? Его постоянно критикуют из-за его решений в допинговых скандалах. Этот человек уже давно не знает, что ему делать. Если бы он был сознателен, то уже давно бы ушел», -- заявила спортсменка.

Она отметила, что Бессеберг был озадачен. «Он посмотрел мне в глаза, не шучу ли я. Я улыбнулась и сказала, что прошу прощения, но не могу поступить иначе», - сказала Коукалова.