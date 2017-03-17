В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля

Самолеты ВВС Израиля, наносившие авиаудары по целям в Сирии, были атакованы зенитными ракетами. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, всего было запущено несколько ракет. Система ПВО Израиля уничтожила одну из них к северу от Иерусалима. Остальные ракеты своих целей не достигли. В результате атаки никто не пострадал.

Haaretz утверждает, что запуск ракет был совершен правительственными войсками Башара Асада

Ранее сообщалось, что израильские бомбардировки в Сирии могут быть связаны с попыткой Иерусалима пресечь контрабанду оружия для шиитской группировки «Хезболла» . Сирия предупредила о возможных ответных мерах на авиаудары Израиля.

Как отмечает Haaretz, этот инцидент был самым серьезным между Сирией и Израилем после начала гражданской войны в Сирии шесть лет назад.