Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Сирии обстреляли самолеты ВВС Израиля
Самолеты ВВС Израиля, наносившие авиаудары по целям в Сирии, были атакованы зенитными ракетами. Об этом сообщает Haaretz.
По данным издания, всего было запущено несколько ракет. Система ПВО Израиля уничтожила одну из них к северу от Иерусалима. Остальные ракеты своих целей не достигли. В результате атаки никто не пострадал.
Haaretz утверждает, что запуск ракет был совершен правительственными войсками Башара Асада.
Ранее сообщалось, что израильские бомбардировки в Сирии могут быть связаны с попыткой Иерусалима пресечь контрабанду оружия для шиитской группировки «Хезболла». Сирия предупредила о возможных ответных мерах на авиаудары Израиля.
Как отмечает Haaretz, этот инцидент был самым серьезным между Сирией и Израилем после начала гражданской войны в Сирии шесть лет назад.
Оставить комментарий