Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Эмма Уотсон отреагировала на публикацию откровенных снимков

Эмма Уотсон подаст в суд на хакеров, обнародовавших ее снимки в купальниках. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
«Фотографии, на которых Эмма примеряет одежду со стилистом, сделанные пару лет назад, были украдены. Это не обнаженные снимки. Юристы уже получили все инструкции, и больше мы комментировать не будем», - заявил представитель актрисы.
15 марта хакеры опубликовали 123 интимных фото и два видео из личного архива Уотсон. Артистка изображена на снимках в домашней обстановке. На некоторых из фото Уотсон примеряет купальники.
На другой части снимков обнаженная девушка принимает ванную. Лица на снимках не видно, но хакеры прикрепили к снимкам сравнения по родинкам.
Другой жертвой хакеров стала актриса Аманда Сейфрид. На снимках актриса позирует обнаженной со своим бывшим парнем Джастином Лонгом.
Видео Шоу-бизнес
Джастин Лонг Аманда Сейфрид Эмма Уотсон
Оставить комментарий

Последние новости