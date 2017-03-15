Эмма Уотсон отреагировала на публикацию откровенных снимков

«Фотографии, на которых Эмма примеряет одежду со стилистом, сделанные пару лет назад, были украдены. Это не обнаженные снимки. Юристы уже получили все инструкции, и больше мы комментировать не будем», - заявил представитель актрисы.

15 марта хакеры опубликовали 123 интимных фото и два видео из личного архива Уотсон. Артистка изображена на снимках в домашней обстановке. На некоторых из фото Уотсон примеряет купальники.

На другой части снимков обнаженная девушка принимает ванную. Лица на снимках не видно, но хакеры прикрепили к снимкам сравнения по родинкам.