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Эмма Уотсон отреагировала на публикацию откровенных снимков
Эмма Уотсон подаст в суд на хакеров, обнародовавших ее снимки в купальниках. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
«Фотографии, на которых Эмма примеряет одежду со стилистом, сделанные пару лет назад, были украдены. Это не обнаженные снимки. Юристы уже получили все инструкции, и больше мы комментировать не будем», - заявил представитель актрисы.
15 марта хакеры опубликовали 123 интимных фото и два видео из личного архива Уотсон. Артистка изображена на снимках в домашней обстановке. На некоторых из фото Уотсон примеряет купальники.
#EmmaWatson such a beauty. pic.twitter.com/LsY92BlLp4— Sam Leewood (@sam_leewood) 15 марта 2017 г.
На другой части снимков обнаженная девушка принимает ванную. Лица на снимках не видно, но хакеры прикрепили к снимкам сравнения по родинкам.
Другой жертвой хакеров стала актриса Аманда Сейфрид. На снимках актриса позирует обнаженной со своим бывшим парнем Джастином Лонгом.
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