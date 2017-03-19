Смоленский лыжник снял собственное падение с горы в Австрии

Видео головокружительного падения российского лыжника с альпийской горы появилось в Youtube

Лыжник Иван Малахов из Смоленска участвовал в соревнованиях Freeride World Tour в Австрии. Во время третьего этапа спортсмен потерял равновесие и буквально сорвался в пропасть. Падение зафиксировала экшн-камера, прикрепленная к снаряжению Ивана. Лыжника доставили в больницу. К счастью, у него не нашли переломов. Через неделю Малахов уехал на новые соревнования в США.

«Отвезли в больницу, сделали снимки, сказали переломов нет и отправили в гостиницу, было очень неприятно, два дня еле ходил, а через неделю мне пришлось отправиться на Аляску для нового старта, до которого еще несколько дней...», - написал спортсмен в комментариях к видео.

По его словам, причиной падения стала техническая накладка, вызванная «странным снегом». Лыжник двигался «по упругой и твердой подложке», и на повороте лыжи попали в стык подложки и лавинного отрыва.

«Падение было очень жестким, лыжи закрученные на 17 мгновенно отстегнулись, вероятно это самое жесткое падение на лыжах в соревнованиях за мою карьеру», - пояснил Малахов.

Некоторых пользователей больше всего удивило, что, падая, лыжник настолько владел собой, что не сказал ни одного матерного слова.