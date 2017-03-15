Захарченко прибыл в Крым

Александр Захарченко приехал в Крым с официальным визитом. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на пресс-службу администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня глава ДНР Александр Захарченко прибыл с официальным визитом в Республику Крым. В частности, он примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых празднованию третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией. Визит продлится три дня», — заявили в администрации Захарченко.

16 марта Захарченко примет участие в митинге, организованному ко Дню воссоединения. Кроме того, глава ДНР примет участие в заседании Интеграционного комитета «Россия – Донбасс». Мероприятие пройдет в Ливадийском дворце в районе Ялты.

18 марта в России отметят третью годовщину вхождения Крыма в состав Российской Федерации. На полуострове этот день является выходным.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.