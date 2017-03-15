Захарова прокомментировала исследование НАТО о КВН

Мария Захарова прокомментировала результаты исследование StratCom, в котором КВН назвали «инструментом политической стратегической коммуникации». Свое заявление официальный представитель министерства иностранных дел России сделала в Facebook

«Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками», — написала Захарова.

15 марта были опубликованы результаты исследования центра стратегических коммуникаций Североатлантического альянса StratCom. Авторы работы пришли к выводу, что юмористическая телепередача добилась больших коммерческих успехов, благодаря «особым отношениям с Кремлем» владельца бренда.

Сотрудники компании большую часть доклада построили на анализе выступления команды «Парапапарам» из Москвы. На сцене участники команды сравнили две фотографии: на одной из них бывший глава США Барак Обама едет на велосипеде, на другой – президент России Владимир Путин сидит верхом на медведе.

Компанию StratCom спонсируют Германия, Великобритания, Италия, Литва, Польша и Эстония.