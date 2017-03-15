Жириновский оскандалился повторно

«Вам ставим тройку с минусом за вашу работу. И уверены, что в будущем составе правительства, которое будет сформировано новым президентом, избранным в стране в марте следующего года, вас не будет. Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся, что он (гражданин — Рамблер/новости) получил профессию, по которой получит работу, хоть какая-то минимальная зарплата, минимальное жилье», — заявил Жириновский.

Свое заявление глава партии сделал после выступления министра труда Максима Топилина . Жириновский требовал ввести почасовую оплату на уровне 100 рублей в час. Кроме того, политик обратил внимание на отсутствие в средних учебных заведениях уроков профориентации.

Первый раз фракция ЛДПР покинула зал пленарных заседаний после конфликта с депутатами «Единой России» . Во время своего выступления Жириновский заявил, что на представителей ЛДПР оказывалось давление в подмосковной Рузе. Парламентариев от «Единой России» Жириновский назвал «подкупленными».

Высказывания политика будет рассматривать комиссия Госдумы по депутатской этике.