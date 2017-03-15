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Жириновский оскандалился повторно
Владимир Жириновский раскритиковал работу министерства труда, после чего покинул пленарное заседание Государственной думы. Зал заседаний лидер ЛДПР покидает уже второй раз за день. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вам ставим тройку с минусом за вашу работу. И уверены, что в будущем составе правительства, которое будет сформировано новым президентом, избранным в стране в марте следующего года, вас не будет. Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся, что он (гражданин — Рамблер/новости) получил профессию, по которой получит работу, хоть какая-то минимальная зарплата, минимальное жилье», — заявил Жириновский.
Свое заявление глава партии сделал после выступления министра труда Максима Топилина. Жириновский требовал ввести почасовую оплату на уровне 100 рублей в час. Кроме того, политик обратил внимание на отсутствие в средних учебных заведениях уроков профориентации.
Первый раз фракция ЛДПР покинула зал пленарных заседаний после конфликта с депутатами «Единой России». Во время своего выступления Жириновский заявил, что на представителей ЛДПР оказывалось давление в подмосковной Рузе. Парламентариев от «Единой России» Жириновский назвал «подкупленными».
Высказывания политика будет рассматривать комиссия Госдумы по депутатской этике.
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