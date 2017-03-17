Жириновский заявил, что призыв расстреливать депутатов неправильно поняли

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что был неправильно понят во время своего выступления на пленарном заседании в среду, которое обернулось демаршем либерал-демократов и выходом фракции из зала.

"В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания - расстрелах и повешении", - сказал Жириновский.

Он заявил, что "говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции". "Это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Я вас вообще в лицо не знаю даже многих, к вам это никакого отношения не имеет", - заверил лидер ЛДПР.