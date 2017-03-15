Оксана Пушкина отказалась извиняться перед Жириновским

«Я — нет, никогда. Я, возможно, нарушила дисциплину. Она предполагает кнопочку по ведению нажать, но теперь буду знать», — заявила Пушкина.

Пушкина добавила, что вступила в перепалку с Жириновским после того, как он упомянул Рузский район Подмосковья. По мнению лидера партии, в этом районе на депутатов ЛДПР оказывалось давление. Жириновский назвал регион «криминальным», а депутатов «Единой России» «подкупленными».

По словам Пушкиной, Жириновского, возможно, вводят в заблуждение, так как его данные о ситуации в Рузском районе недостоверны. По словам парламентария, причиной отказа 7 из 11 кандидатов от ЛДПР в участии в выборах в Совет депутатов округа стал их протест против действий областного руководства партии.

За резкие высказывания представители других фракций призвали лидера ЛДПР принести извинения Пушкиной, однако политик отказался извиняться, так как именно она, по его мнению, нарушила регламент.