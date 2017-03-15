Джигурда предложил переименовать ДНР в «народную республику Украины»

Актер Никита Джигурда предложил переименовать ДНР в ДНРУ – Донецкую народную республику Украины. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Также Джигурда заявил, что в ДНРУ необходимо будет ввести два государственных языка – русский и украинский, «чтобы перестать быть в глазах украинцев и европейского мира сепаратистами».

Артист отметил, что такое предложение он выдвинул, узнав о предоставлении ему паспорта ДНР. По словам Джигурды, после этого он призвал руководство республики «делать акцент на том, что ДНР – это часть Украины». «Мне ответили на высочайшем уровне РЕСПУБЛИКИ, что ОНИ не УКРАИНА, а часть НОВОРОССИИ», - рассказал актер, добавив, что предложил провести референдум по этому вопросу (орфография и пунктуация автора сохранены).

По мнению Джигурды, именно эти предложения стали причиной того, что его лишили гражданства ДНР.

Накануне, 14 марта, глава ДНР Александр Захарченко лишил Джигурду паспорта республики, пояснив, что документ был выдан по ошибке.

Паспорт ДНР Джигурда получил 9 марта. Затем он заявил, что его кандидатуру одобрили для участия в «Евровидении» от республики, однако эта информация не подтвердилась.