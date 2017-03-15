Жириновский отказался извиняться и потребовал извинений от Пушкиной за выкрики

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил «Интерфаксу», что ждет извинений от депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной, которая пыталась перебить выступавшего в Госдуме лидера либерал-демократов.

«Уже дважды с места она ведет себя безобразно — выкрикивает. Это недопустимо», — подчеркнул политик.

В свою очередь руководство нижней палаты парламента настаивает на том, чтобы сам Жириновский извинился за слова о планах расстреливать своих противников. «Иногда извиняться надо все-таки по той причине, что любой политик может делать любые заявления, но не в хамской форме», — цитирует «Интерфакс» вице-спикера Думы Петра Толстого.

В заявлении пресс-службы фракции ЛДПР поясняется, что Пушкина начала выражать недовольство, когда Жириновский с трибуны обратил внимание на «некоторые особенности ведения выборов в некоторых районах Московской области» (Пушкина избиралась по одномандатному округу от Одинцовского района Подмосковья — прим. «Ленты.ру»). «Видите, что делает "Единая Россия"? Они подкупленные депутаты», — парировал лидер либерал-демократов и добавил, что по итогам президентских выборов «въедет в Кремль» и будет «расстреливать и вешать» оппонентов.

После того, как выступили представители всех фракций, слово взял вице-спикер Сергей Неверов. Он призвал комиссию по этике внимательно отнестись к высказываниям председателя ЛДПР. Жириновский в знак протеста вывел из зала всех представителей партии. Сейчас фракция уже вернулась, передает ТАСС.