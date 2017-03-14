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Украинская «дочка» Сбербанка обратилась за помощью к Порошенко
Коллектив Сбербанка на Украине обратился к президенту страны Петру Порошенко с просьбой принять меры для восстановления работы киевского отделения, заблокированного радикалами. К главе государства сотрудники «дочки» кредитной организации обратились в письме. Об этом сообщает РИА Новости.
В заявлении отмечается, что Сбербанк работает «строго в рамках украинского законодательства». Также в письме подчеркивается, что, несмотря на многочисленные обращения в правоохранительные органы, реакции от полиции так и не последовало. По мнению рабочего коллектива банка, действия радикалов негативно сказываются на всем банковском секторе Украины. Активисты националистических движений заблокировали 13 марта вход в здание Сбербанка бетонными блоками. Стены постройки радикалы расписали антироссийскими лозунгами.
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