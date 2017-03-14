Boeing-737 едва не рухнул в море при посадке на острове

В интернете появилось видео сложной посадки самолета Boeing 737 в аэропорту Принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен в Карибском море. Ролик был опубликован на YouTube-канале ATCpilot.

Экипажу лайнера удалось посадить самолет лишь со второй попытки. Во время первой попытки самолет пролетел в опасной близи от пляжа Махо буквально над головами туристов и ушел на второй круг.

Через 45 минут самолет во второй раз зашел на посадку – на этот раз удачно. Лайнер принадлежит канадской компании WestJet. На борту самолета находились 189 пассажиров. Голландский аэропорт Принцессы Юлианы считается одним из самых опасных в мире, так как взлетно-посадочная полоса начинается на морском берегу.