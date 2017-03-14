Киев потребовал от британского лорда разъяснений после его слов о Крыме

«Посольство связалось с офисом лорда Бэлфа, чтобы получить либо подтверждение, либо опровержение сказанного», — говорится в сообщении.

Ранее Бэлф заявил, что «Крым является исторической частью России», а Москва «осуществила желание крымчан, вернув полуостров». Кроме того, политик выступил за ослабление ограничительных мер в отношении России. Бэлф отметил, что «признание Крыма российским» было бы «очень дружеским решением». Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.