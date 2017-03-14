Фийона обвинили в растрате госсредств

Кандидату на пост президента Франции Франсуа Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств, связанных с фиктивным трудоустройством членов его семьи, сообщает прокуратура

Скандал вокруг экс-премьера разразился после статьи в сатирическом издании Canard enchaine. В публикации утверждалось, что его супруга восемь лет получала в парламенте зарплату как помощник Фийона. Деньги шли из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей экс-премьера. По данным Canard Enchaine, заработок детей четы Фийон, работавших помощниками отца в Сенате Франции, составил 84 тысячи евро.

Наем членов семьи на должности в парламенте не противоречит закону, однако трудоустройство не должно быть фиктивным. Сам Фийон заявил, что невиновен и назвал действия властей "политическим убийством". Он подчеркнул, что не будет выходить из президентской гонки.