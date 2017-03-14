Видео: Отец Фриске не сдержал эмоций, узнав об описи имущества семьи

Отец певицы Жанны Фриске агрессивно воспринял новость об описи имущества семьи из-за отказа внести депозит в 21 млн суду. Владимир Копылов заявил, что разобьет журналистам камеру, если они не уедут.

На кадрах, которые появились в распоряжении РЕН ТВ, видно, что отец певицы встречает журналистов в халате. Он сразу же набрасывается на корреспондентов. Из его уст звучит огромное количество ненормативной лексики.

"Вы что вообще с ума сошли? Что камеру разбить? Что вы сюда приехали? Что вы хотите от меня? Вы вообще обнаглели. Не надо ничего говорить", - кричит Копылов.

Он иронично прокомментировал информацию об описи имущества.

"Все пишите, что завтра уже вешаться будем, что дом отобрали. Ребята, я прошу – прекращайте это, перестаньте ходить", - сказал он.

Ранее сообщалось, что имущество родителей Жанны Фриске опишут после отказа внести 21 млн на депозит суда. К такому решению суд пришел на сегодняшнем заседании.