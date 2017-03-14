Самый влиятельный человек в мире: CNN показал фильм про Путина

Американский телеканал CNN выпустил документальный фильм про российского президента Владимира Путина. Его фрагменты будут показаны в выпусках новостей на телеканале «Звезда».

Авторы фильма утверждают, что Путин обвинил Хиллари Клинтон в попытке переворота в 2011 году, якобы она устроила беспорядки, поддержав оппозицию, заявив о том, что власти устроили театр на выборах президента РФ в 2011 году.

Победив, Путин не забыл женщину, которая «попыталась нанести удар по нему», считают журналисты CNN, намекая на то, что он вмешался в президентские выборы в США в 2016 году.

Однако есть и позитивные оценки работы российского президента. Так, к примеру, авторы фильма отмечают удивительную трансформацию Москвы, как города. За последние тридцать лет российская столица превратилась в роскошный город, по уровню близкий к Дубаю.

Также в фильме косвенно обвинили Кремль и Путина в устранении Бориса Немцова, так как последний сделал ряд публикации о благосостоянии президента РФ.