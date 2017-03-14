Русфонд попросил вернуть оставшиеся после лечения Фриске деньги

Перовский районный суд Москвы постановил провести экспертизу по оценке имущества, доставшегося родителям Жанны Фриске по наследству после смерти певицы. Такое решение было принято по иску «Русфонда». Об этом сообщает ТАСС

«Перовский суд постановил удовлетворить ходатайство истца и назначить судебно-оценочную экспертизу имущества», - заявил представитель суда.

В иске благотворительная организация указывает сумму в 25 миллионов рублей, которые были собраны «Первым каналом» в 2014 году на лечение артистки через пожертвования. Из этих денег 4,12 миллиона рублей были потрачены, однако на какие цели были направлены 21,6 миллиона рублей, неизвестно. Отчеты о расходовании денег могут находиться только у родственников Фриске. Суд затребовал информацию о движении денежных средств на счетах Жанны Фриске в Росбанке для того, чтобы установить личность человека, обналичившего сумму в 25 миллионов рублей. Кроме того, суд обязал родственников артистки предоставить документы о расходовании пожертвованных средств на лечение. Семья Фриске все обвинения отвергает.

Жанна Фриске умерла от рака головного мозга 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Представители«Русфонда» несколько раз пытались получить данные о расходовании средств на лечение певицы, но до этого не обращались в суд.