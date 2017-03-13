Захарова ответила на критику Климкиным выбора Самойловой

По словам Климкина, которые приводит Захарова, проверяются сообщения о посещении Самойловой Крыма в 2015 году. Он также заявил, что "закон должен быть один для всех", а "Россия уже много лет занимается провокациями".

"Ну все, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", - подчеркнула Захарова.

Ранее певица Самойлова заявила, что не думает о возможных проблемах с въездом на Украину.