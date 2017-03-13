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Захарова ответила на критику Климкиным выбора Самойловой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе МИД Украины Павлу Климкину, который назвал участие певицы Юлии Самойловой на "Евровидении" от России "провокацией".
По словам Климкина, которые приводит Захарова, проверяются сообщения о посещении Самойловой Крыма в 2015 году. Он также заявил, что "закон должен быть один для всех", а "Россия уже много лет занимается провокациями".
"Ну все, понеслось! О том, что закон должен быть один для всех, господину Климкину нужно вспоминать, когда он слышит слово "Донбасс": с июля 2014 года Киев обрезал все социальные выплаты населению этого региона, включая пенсии, зарплаты, социальные пособия и прочее", - подчеркнула Захарова.
Ранее певица Самойлова заявила, что не думает о возможных проблемах с въездом на Украину.
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