Климкин назвал провокацией участие Самойловой в Евровидении

СБУ проверяет её, есть заявление (о посещении Самойловой Крыма — Рамблер/новости). Я считаю, что закон должен быть один для всех. Россия уже много лет занимается провокациями», — заявил Климкин.

13 марта депутат Рады Антон Геращенко заявил, что киевские власти могут запретить Самойловой въезд на Украину, если певица будет публично выступать со словами поддержки Крыма. Самойлова посещала Крым в 2015 году.

Решение о том, что Россию на музыкальном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова, было принято Первым каналом 12 марта. Девушка выступил с песней «Flame is Burning».

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. С детства девушка мечтала попасть на Евровидение. Исполнительница принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Самойлова передвигается в инвалидной коляске и имеет I группу инвалидности.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.