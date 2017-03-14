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Организаторы "Евровидения" прокомментировали вопрос участия Самойловой
В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что надеются на такое решение украинских властей, которое позволит всем участникам «Евровидения-2017» участвовать в конкурсе. Такой комментарий в организации дали в связи с заявлением Службы безопасности Украины «принять взвешенное решение» относительно российской певицы Юлии Самойловой. Заявление исполнительного супервизора конкурса Йона Ула Санда передает РИА Новости.
«EBU полностью понимает и уважает законы Украины и этот вопрос должен решаться властями, с которыми у нас был хороший диалог с июня. В духе конкурса «Евровидения» мы действительно надеемся найти хорошее решение, чтобы каждая делегация могла приехать на Украину для участия в конкурсе», — заявил Йон Ула Санд.
13 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выбор Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении» «провокацией». Музыкант в 2015 году посещала Крым. Климкин добавил, что «закон должен быть един для всех». Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что существует два варианта развития событий: либо Самойловой запретят въезд на Украину, либо допустят до участия в конкурсе, но призовут к ответственности за нарушение государственной границы.
Юлия Самойлова должна выступить на международном музыкальном конкурсе с песней «Flame is Burning». Певица принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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