Организаторы "Евровидения" прокомментировали вопрос участия Самойловой

«EBU полностью понимает и уважает законы Украины и этот вопрос должен решаться властями, с которыми у нас был хороший диалог с июня. В духе конкурса «Евровидения» мы действительно надеемся найти хорошее решение, чтобы каждая делегация могла приехать на Украину для участия в конкурсе», — заявил Йон Ула Санд

13 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал выбор Самойловой в качестве представительницы России на «Евровидении» «провокацией». Музыкант в 2015 году посещала Крым. Климкин добавил, что «закон должен быть един для всех». Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что существует два варианта развития событий: либо Самойловой запретят въезд на Украину, либо допустят до участия в конкурсе, но призовут к ответственности за нарушение государственной границы.

Юлия Самойлова должна выступить на международном музыкальном конкурсе с песней «Flame is Burning». Певица принимала участие в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. «Евровидение-2017» пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.