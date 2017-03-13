Далее:
Главное сейчас
RT на русском

В Киеве радикалы замуровывают здание «дочки» Сбербанка России

В Киеве радикалы из движения «Национальный корпус» начали замуровывать здание «дочки» Сбербанка России.
Об этом сообщает Громадске.
«Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность», — заявил один из представителей движения.
Ранее сообщалось, что штаб блокады Донбасса поставил ультиматум правительству Украины с требованием закрыть все отделения «дочки» Сбербанка в стране.
Еще 1 источник
В мире Видео Киев Происшествия
Сбербанк России Правительство Украины
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости