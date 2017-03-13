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В Киеве радикалы замуровывают здание «дочки» Сбербанка России
В Киеве радикалы из движения «Национальный корпус» начали замуровывать здание «дочки» Сбербанка России.
Об этом сообщает Громадске.
«Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность», — заявил один из представителей движения.
Ранее сообщалось, что штаб блокады Донбасса поставил ультиматум правительству Украины с требованием закрыть все отделения «дочки» Сбербанка в стране.
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