США показали пуск «Адского пламени»

Пуски ракет проводились из модульной вертикальной пусковой установки Surface to Surface Missile Module (SSMM) с корабля LCS 7 Detroit (типа Freedom).

Ракета Longbow Hellfire и пусковая установка SSMM в версии Increment 1 представляют собой третий этапразвития модульного варианта "надводного вооружения" Surface Warfare (SUW) Mission Package.

Полноценные корабельные испытания начнутся позднее в 2017 году на корабле Milwaukee.

"Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и использует принцип «выстрелил и забыл», - отмечается в блоге.