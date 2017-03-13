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США показали пуск «Адского пламени»
США испытали малогабаритную управляемую ракету AGM-114L-8A Longbow Hellfire, сообщается в блоге bmpd, который ведут сотрудники Центра анализа стратегий и технологий.
Пуски ракет проводились из модульной вертикальной пусковой установки Surface to Surface Missile Module (SSMM) с корабля LCS 7 Detroit (типа Freedom).
Ракета Longbow Hellfire и пусковая установка SSMM в версии Increment 1 представляют собой третий этапразвития модульного варианта "надводного вооружения" Surface Warfare (SUW) Mission Package.
Полноценные корабельные испытания начнутся позднее в 2017 году на корабле Milwaukee.
"Ракета оснащена радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона и использует принцип «выстрелил и забыл», - отмечается в блоге.
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