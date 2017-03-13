Путин предложил шахматисту Карякину стать членом ОП

Письмо подписано президентом России Владимиром Путиным.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» предлагаю вам войти в новый состав Общественной палаты РФ. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль», - указано в официальном письме президента.

О своем решении Карякин пока ничего не уточнил.

В конце 2016 года в матче за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке российский шахматист проиграл норвежцу Магнусу Карлсену.