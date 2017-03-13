Глава российской делегации объяснил выбор Самойловой

Глава российской делегации на «Евровидении» Юрий Аксюта заявил, что певицу Юлию Самойлову выбрали представителем России на конкурсе благодаря ее «самобытности» и опыту. Об этом сообщает ТАСС . «Юля - самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка», - сказал Аксюта. Он подчеркнул, что «музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу», но Самойловой удается с этим справиться и добиться успеха, вызывая восхищение.

«Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», - заключил он.

В прошлом году Россию на «Евровидении» представлял Сергей Лазарев . Он занял третье место. Победу одержала украинская певица Джамала , поэтому «Евровидение-2017» состоится на Украине. Конкурс будет проходить в Международном выставочном центре в Киеве 9, 11 и 13 мая.

СМИ писали, что представлять Россию на «Евровидении» будет Александр Панайотов . Однако эта информация не подтвердилась, и позже появились слухи, что страну на конкурсе представит Елена Темникова

Юлия Самойлова выступит на «Евровидении» с песней Flame is burning. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности. Он заявила, что всегда трезво оценивает свои шаги и не приемлет жалости в свой адрес.