Боня похвасталась апартаментами в Лос-Анджелесе

Разрыв с любимым мужчиной многие женщины переживают очень болезненно. Некоторые не выдерживают и скатываются в депрессию. Для других расставание может стать мощным толчком к самосовершенствованию и даже помогает улучшить качество жизни. Вот, например, Виктории Боне повезло.

В прошлом месяце Виктория официально сообщила о разрыве с Алексом Смерфитом, отцом своей дочери. Бывшим удалось сохранить достаточно теплые отношения, спокойно договориться от опеке над ребенком. Сейчас дочкой занимается Алекс, а Виктория путешествует и на днях похвасталась новыми апартаментами.

«Как же я люблю этот вид из моего нового дома», — подписала Боня свой новый снимок, сделанный в довольно шикарных апартаментах. Девушка добавила контакты риэлтора, который помог найти отличное жилье в Лос-Анджелесе. А подписчики тем временем завалили модель вопросами.

«Вы переехали в Штаты окончательно?», «А что, дочку насовсем уже оставила в Монако???», «Дом в аренду или купила?», «Умопомрачительный вид из окон! Что-то с чем-то. Только не пойму, как собрались там жить одна. Срочно нужен мужчина», «А может, это Смерфит понял, что совершил ошибку и решил откупиться? Сразу дом подарил!», «Мне кажется, или Виктория стала лучше жить после разрыва с мужем?».

Боня пока не спешит с ответами.