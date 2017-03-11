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Боня похвасталась апартаментами в Лос-Анджелесе
Разрыв с любимым мужчиной многие женщины переживают очень болезненно. Некоторые не выдерживают и скатываются в депрессию. Для других расставание может стать мощным толчком к самосовершенствованию и даже помогает улучшить качество жизни. Вот, например, Виктории Боне повезло.
В прошлом месяце Виктория официально сообщила о разрыве с Алексом Смерфитом, отцом своей дочери. Бывшим удалось сохранить достаточно теплые отношения, спокойно договориться от опеке над ребенком. Сейчас дочкой занимается Алекс, а Виктория путешествует и на днях похвасталась новыми апартаментами.
I just love the view from my new place. Guys, if anyone is looking to buy or rent a house in LA I strongly suggest to contact my friend @olgareal007 she's a real estate specialist in the area and helped me finding my place very fast and easy. Highly recommended. Как же я люблю этот вид из моего нового дома. Друзья, если кому-то нужна недвижимость в Лос-Анджелесе, аренда или покупка дома обращайтесь к моей подруге специалисту по недвижимости @olgareal007 она помогла мне быстро и легко найти дом в #LA Очень рекомендую👌🏼
Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya)
«Как же я люблю этот вид из моего нового дома», — подписала Боня свой новый снимок, сделанный в довольно шикарных апартаментах. Девушка добавила контакты риэлтора, который помог найти отличное жилье в Лос-Анджелесе. А подписчики тем временем завалили модель вопросами.
«Вы переехали в Штаты окончательно?», «А что, дочку насовсем уже оставила в Монако???», «Дом в аренду или купила?», «Умопомрачительный вид из окон! Что-то с чем-то. Только не пойму, как собрались там жить одна. Срочно нужен мужчина», «А может, это Смерфит понял, что совершил ошибку и решил откупиться? Сразу дом подарил!», «Мне кажется, или Виктория стала лучше жить после разрыва с мужем?».
Боня пока не спешит с ответами.
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