В Кремле прокомментировали фильм CNN о Путине

«Действительно этот фильм, судя по всему, будет и уже сделан с таким критическим уклоном и, скажем так, в русле дальнейшей демонизации нашей страны и, возможно, нашего президента», — сказал Песков. Он отметил, что пока еще не видел фильма, но очень ждет такой возможности.

По его словам, автор фильма Фарид Закария несколько раз приезжал в Россию, встречался с президентом Владимиром Путиным, а также модерировал экономический форум в Санкт-Петербурге.

«Заслуживает позитивной оценки то, что они дали возможность поучаствовать в этом фильме и по крайней мере изложить там нашу позицию по тем темам, которые затрагиваются, что мы и сделали», — добавил Песков.

В пятницу, 10 марта, телеканал CNN опубликовал на своем сайте анонс документального фильма о Путине. Отмечалось, что речь пойдет о том, использовал ли российский лидер свою власть и влияние для избрания Дональда Трампа

Лента называется «Самый могущественный человек мира». Дата выхода в эфир - 13 марта.