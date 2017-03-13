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Материнскому капиталу нашли замену
Депутаты Госдумы предложили выплачивать матерям от трех до пятнадцати тысяч рублей ежемесячно вместо единоразовой выплаты материнского капитала, сообщает RT.
Член комитета Государственной думы по соцполитике Сергей Вострецов и глава Национального родительского комитета Ирина Волынец считают, что материнский капитал нужно отменить. По их мнению, программа себя не оправдала. «От таких мер, как материнский капитал, следует уходить, поскольку это псевдоподдержка и люди пытаются обналичить полученное», — сказал Вострецов.
Вместо этого они предлагают выплачивать на родных и усыновлённых детей до достижения ими совершеннолетия средства ежемесячно. 3 тысячи рублей предлагается выплачивать за одного ребёнка, 8 тысяч за двоих и 15 тысяч за троих детей. Однако, согласно предложенной инициативе, если в семье больше троих детей, то пособие все равно будут выплачивать до 15 тысяч рублей.
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