В Сети набирает популярность видео с накрывающим лайнер "девятым валом"

В Youtube появилось видео с девятым валом, накрывающим круизный лайнер Anthem of the Seas

Ролик снят из помещения на третьей палубе, сообщает его автор. Пассажиры решили зафиксировать вид из иллюминатора на айфон, и не ожидали, что судно захлестнет огромная волна.

Люди в каюте ведут себя спокойно, переговариваются, шутят и смеются. В момент, когда судно уходит под волны, один из парней спокойно говорит: «Господи, да мы под водой».

Видео стремительно набирает просмотры. Пользователи в комментариях пишут, что никогда не видели ничего подобного:

«Хотел бы я посмотреть, что творилось на палубе, которая находится еще ниже», - отмечает один.

«Вы такой спокойный на видео. Я бы перепугалась», - сообщает другая.

Ранее СМИ сообщали, что лайнер с 6 тысячами пассажиров шел из Нью-Йорка во Флориду и попал в шторм. Несколько человек получили травмы, частично обрушился потолок на одной из палуб, была повреждена мебель.