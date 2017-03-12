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Турция ждет от Нидерландов извинений
Власти Нидерландов должны принести официальные извинения Турции. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Анадолу.
По его словам, власти Нидерландов своими неприемлемыми действиями превзошли нацистов. «С подобного рода постыдными действиями не сталкивались даже во времена нацизма», - сказал Чавушоглу.
Он объяснил, что в Роттердаме полицейские преградили путь женщине-министру Турции и не позволили ей войти в здание генконсульства.
«Генконсульство – территория Турции. Генконсула Турции не выпустили из здания дипмиссии. На участников мирной акции протеста натравили собак», - сказал Чавушоглу.
Реакция Анкары последует незамедлительно и «контрмеры будут приниматься, пока Нидерланды не принесут извинений». По словам Чавушоглу, Европа катится в пропасть.
Ранее в страну тюльпанов не пустили главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Дипломат планировал встретиться в Роттердаме с турецкой диаспорой. Когда местные турки вышли на улицы, их разогнала полиция. Вдобавок, в нарушение международных законов полиция применила силу против дипломатов Турции. События последних дней привели к тому, что в отношениях Турции и Нидерландов наступил политический кризис.
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