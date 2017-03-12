Турция ждет от Нидерландов извинений

По его словам, власти Нидерландов своими неприемлемыми действиями превзошли нацистов. «С подобного рода постыдными действиями не сталкивались даже во времена нацизма», - сказал Чавушоглу.

Он объяснил, что в Роттердаме полицейские преградили путь женщине-министру Турции и не позволили ей войти в здание генконсульства.

«Генконсульство – территория Турции. Генконсула Турции не выпустили из здания дипмиссии. На участников мирной акции протеста натравили собак», - сказал Чавушоглу.

Реакция Анкары последует незамедлительно и «контрмеры будут приниматься, пока Нидерланды не принесут извинений». По словам Чавушоглу, Европа катится в пропасть.

Ранее в страну тюльпанов не пустили главу турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу. Дипломат планировал встретиться в Роттердаме с турецкой диаспорой. Когда местные турки вышли на улицы, их разогнала полиция. Вдобавок, в нарушение международных законов полиция применила силу против дипломатов Турции. События последних дней привели к тому, что в отношениях Турции и Нидерландов наступил политический кризис.